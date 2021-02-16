Bitcoin впервые пробил отметку в $50 000: с начала месяца курс вырос в 1,5 раза
16.02.2021, 15:25
Фото: depositphotos.com
Цена криптовалюты Bitcoin впервые в истории перешагнула отметку в $50 000.
К 14:40 по Киеву на бирже CoinDesk стоимость биткоина поднялась до $50 246, на Binance курс достиг $50 500. Капитализация криптовалюты превысила $924 млрд.
На 15:23 биткоин торгуется по $49 616.
С начала февраля курс самой популярной криптовалюты вырос более чем в полтора раза.
По мнению аналитиков, сейчас стоимость Bitcoin связана с ажиотажным спросом со стороны инвесторов.
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- Курс резко вырос, когда Tesla объявила о покупке биткоинов. Подогрела интерес инвесторов также Visa, которая анонсировала выпуск собственной системы для покупки криптовалюта и Mastercard начнет, которая планирует работать с несколькими криптовалютами уже в этом году.
- В декабре 2020 года экономист и автор книги "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки прогнозировал, что курс Bitcoin поднимется до $50 000.
- По прогнозам аналитиков JPMorgan, в долгосрочной перспективе стоимость биткоина может достичь $146 000.
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