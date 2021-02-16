Bitcoin впервые пробил отметку в $50 000: с начала месяца курс вырос в 1,5 раза

Цена криптовалюты Bitcoin впервые в истории перешагнула отметку в $50 000.

К 14:40 по Киеву на бирже CoinDesk стоимость биткоина поднялась до $50 246, на Binance курс достиг $50 500. Капитализация криптовалюты превысила $924 млрд.

На 15:23 биткоин торгуется по $49 616.

С начала февраля курс самой популярной криптовалюты вырос более чем в полтора раза.

По мнению аналитиков, сейчас стоимость Bitcoin связана с ажиотажным спросом со стороны инвесторов.

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Юрий Тарасовский

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