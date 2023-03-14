Отчетность Credit Suisse усилила опасения банковского кризиса

Банк Credit Suisse, одно из крупнейших кредитных учреждений Швейцарии, нашел в своих финансовых отчетах существенные недостатки, пишет Financial Times.

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В опубликованной во вторник годовой отчетности Credit Suisse сообщается, что его руководство "не разработало и не поддерживало эффективный процесс оценки рисков для выявления и анализа угрозы существенных искажений в финансовых отчетах".

Аудитор Credit Suisse, компания PwC, пишет, что недостаточность внутреннего контроля в банке была связана с учетом неденежных активов.

Банк должен был обнародовать этот отчет еще в прошлый четверг, однако отложил его после получения новой информации от Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Установленные недостатки не повлияли на правдивость результатов деятельности банка за прошлый год, настаивают в банке. В начале февраля Credit Suisse отчитался о самом большом годовом убытке со времен мирового финансового кризиса 2008 года, и банк заявляет, что этим данным можно доверять.

Учитывая большие убытки, председатель совета директоров банка Алекс Леманн попросил уменьшить ему годовую премию с 3 млн до 1,5 млн франков. Правление банка удовлетворило эту просьбу.

Банк заявил, что его команда разрабатывает план по устранению недостатков.

Проблемы Credit Suisse длятся не первый месяц, но сегодняшний отчет вышел на фоне опасений, связанных с разрастанием банковского кризиса после пятничного краха американского Silicon Valley Bank. SVB стал величиной-банкротом в банковском секторе США со времен коллапса Washington Mutual кризиса 2008 года.

В воскресенье американские регуляторы закрыли также Signature Bank, а перед ним обанкротился небольшой криптобанк Silvergate.

Андрій Водяний

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