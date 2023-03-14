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Отчетность Credit Suisse усилила опасения банковского кризиса

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2023, 11:08
Отчетность Credit Suisse усилила опасения банковского кризиса - Фото
Фото: EPA

Банк Credit Suisse, одно из крупнейших кредитных учреждений Швейцарии, нашел в своих финансовых отчетах существенные недостатки, пишет Financial Times.

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В опубликованной во вторник годовой отчетности Credit Suisse сообщается, что его руководство "не разработало и не поддерживало эффективный процесс оценки рисков для выявления и анализа угрозы существенных искажений в финансовых отчетах".

Аудитор Credit Suisse, компания PwC, пишет, что недостаточность внутреннего контроля в банке была связана с учетом неденежных активов.

Банк должен был обнародовать этот отчет еще в прошлый четверг, однако отложил его после получения новой информации от Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Установленные недостатки не повлияли на правдивость результатов деятельности банка за прошлый год, настаивают в банке. В начале февраля Credit Suisse отчитался о самом большом годовом убытке со времен мирового финансового кризиса 2008 года, и банк заявляет, что этим данным можно доверять.

Учитывая большие убытки, председатель совета директоров банка Алекс Леманн попросил уменьшить ему годовую премию с 3 млн до 1,5 млн франков. Правление банка удовлетворило эту просьбу.

Банк заявил, что его команда разрабатывает план по устранению недостатков.

Андрій Водяний
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банки Швейцария credit suisse
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