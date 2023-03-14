Отчетность Credit Suisse усилила опасения банковского кризиса
Банк Credit Suisse, одно из крупнейших кредитных учреждений Швейцарии, нашел в своих финансовых отчетах существенные недостатки, пишет Financial Times.
В опубликованной во вторник годовой отчетности Credit Suisse сообщается, что его руководство "не разработало и не поддерживало эффективный процесс оценки рисков для выявления и анализа угрозы существенных искажений в финансовых отчетах".
Аудитор Credit Suisse, компания PwC, пишет, что недостаточность внутреннего контроля в банке была связана с учетом неденежных активов.
Банк должен был обнародовать этот отчет еще в прошлый четверг, однако отложил его после получения новой информации от Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.
Установленные недостатки не повлияли на правдивость результатов деятельности банка за прошлый год, настаивают в банке. В начале февраля Credit Suisse отчитался о самом большом годовом убытке со времен мирового финансового кризиса 2008 года, и банк заявляет, что этим данным можно доверять.
Учитывая большие убытки, председатель совета директоров банка Алекс Леманн попросил уменьшить ему годовую премию с 3 млн до 1,5 млн франков. Правление банка удовлетворило эту просьбу.
Банк заявил, что его команда разрабатывает план по устранению недостатков.
- Проблемы Credit Suisse длятся не первый месяц, но сегодняшний отчет вышел на фоне опасений, связанных с разрастанием банковского кризиса после пятничного краха американского Silicon Valley Bank. SVB стал величиной-банкротом в банковском секторе США со времен коллапса Washington Mutual кризиса 2008 года.
- В воскресенье американские регуляторы закрыли также Signature Bank, а перед ним обанкротился небольшой криптобанк Silvergate.
Комментарии