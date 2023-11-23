Доллар подорожал, а евро подешевел. Курс валют НБУ
23.11.2023, 09:00
Фото: Музей денег НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 23 ноября курс гривни по отношению к доллару упал на 2 коп. — до 36,0675 грн/$. Относительно евро национальная валюта подорожала на 13 копеек – 39,3352 грн/евро.
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