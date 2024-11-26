Доллар подорожал на 10 копеек, евро – на 25: Курсы валют в банках

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Каков наличный курс доллара

Во вторник, 26 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 10 коп. и составляет 41,27 грн. Курс продаж повысился на 9 коп. до 41,77 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 40,7 грн, максимальный – 41,5 грн. Для продажи минимальный курс – 41,63 грн, максимальный – 41,9 грн.

Наличный курс евро в банках

Средний курс покупки евро вырос на 25 коп. и составляет 43,25 грн. Курс продаж вырос на 20 коп. до 44,02 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 42,35 грн, максимальный – 43,7 грн. Для продажи минимальный курс – также 43,7 грн, а максимальный – 44,3 грн.

Какой курс польского злотого

Средний курс польского злотого вырос на 6 коп. и составляет 9,76 грн. Курс продаж увеличился на 3 коп. до 10,34 грн.

Минимальный курс покупки злотого составляет – 9,5 грн, максимальный – 10,01 грн. Для продажи минимальный курс – 10,2 грн, а максимальный – 10,5 грн.

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