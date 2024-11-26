Долар подорожчав на 10 копійок, євро – на 25: Курси валют в банках

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Який готівковий курс долара

У вівторок, 26 листопада, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з понеділком, виріс на 10 коп. і складає 41,27 грн. Курс продажу підвищився на 9 коп. до 41,77 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 40,7 грн, максимальний – 41,5 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,63 грн, максимальний – 41,9 грн.

Готівковий курс євро в банках

Середній курс купівлі євро піднявся на 25 коп. і становить 43,25 грн. Курс продажу виріс на 20 коп. до 44,02 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить – 42,35 грн, максимальний – 43,7 грн. Для продажу мінімальний курс – також 43,7 грн, а максимальний – 44,3 грн.

Який курс польського злотого

Середній курс польського злотого виріс на 6 коп. і становить 9,76 грн. Курс продажу збільшився на 3 коп. до 10,34 грн.

Мінімальний курс купівлі злотого становить – 9,5 грн, максимальний – 10,01 грн. Для продажу мінімальний курс – 10,2 грн, а максимальний – 10,5 грн.

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