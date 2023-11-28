Доллар подорожал на 17 копеек, евро – на 30. Официальный курс валют
Доллар, валюта (Фото: Pexels)

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 28 ноября курс гривни по отношению к доллару опустился на 17 коп. до 36,2173/долл. По отношению к евро национальная валюта подешевела на 30 копеек – 39,6579/евро.

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