Доллар подорожал на 17 копеек, евро – на 30. Официальный курс валют

Курс доллара вырос на 17 коп., а курс евро – на 30

Доллар, валюта (Фото: Pexels)

Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 28 ноября курс гривни по отношению к доллару опустился на 17 коп. до 36,2173/долл. По отношению к евро национальная валюта подешевела на 30 копеек – 39,6579/евро.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube



Читайте также