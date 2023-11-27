Половина українців згодна: більшість дає хабарі, бо без цього не обійтися

Понад половина українців вважає, що без хабарів не обійтися, і майже половина підтримує твердження, що податки, за змоги, можна не платити. Про це свідчать результати опитування, проведеного 27-30 липня соціологічною групою "Рейтинг", результати якого оприлюднено сьогодні.

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На думку 53% опитаних, більшість людей дають хабарі, бо без цього не обійтися. 24% не згодні з цим твердженням.

Майже половина респондентів (49%) вважає, що більшість людей не платять податки, якщо є така можливість. 24% із цим не погоджуються.

49% опитаних вважає, що більшість людей отримають пільги (субсидію), навіть якщо вона їм не призначається, але є можливість її "вибити". 35% не погоджується із цим твердженням.

Тільки третина опитаних (33%) підтримує твердження, що краще самостійно вирішувати власні проблеми, ніж очікувати їх вирішення від влади або держави. Не згодні з цим 45% респондентів.

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Майже третина опитаних (31%) зізналася, що намагається використати свої знайомства або зв'язки, якщо потрібно звернутися до державних або органів місцевого самоврядування. Близько половини (48%) респондентів стверджує, що не робить такого.

Під час дослідження методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) було опитано 2000 повнолітніх респондентів з усіх підконтрольних регіонів України. Вибірка репрезентативна за віком, типом поселення і регіоном проживання. Статистична похибка (з довірчою ймовірністю 0,95) не більше ніж 2,2% для значень близьких до 50% і не більше ніж 0,8% для значень близьких до 5%.