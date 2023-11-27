Половина украинцев согласна: большинство дает взятки, так как без этого не обойтись

Более половины украинцев считают, что без взяток не обойтись, и почти половина поддерживает утверждение, что налоги можно не платить. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 27-30 июля социологической группой "Рейтинг", результаты которого обнародованы сегодня.

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По мнению 53% опрошенных, большинство людей дают взятки, потому что без этого не обойтись. 24% не согласны с этим утверждением.

Почти половина респондентов (49%) полагают, что большинство людей не платят налоги, если есть такая возможность. 24% с этим не согласны.

49% опрошенных считают, что большинство людей получат льготы (субсидию), даже если она им не положена, но есть возможность ее "выбить". 35% не согласны с этим утверждением.

Только треть опрошенных (33%) поддерживают утверждение, что лучше самостоятельно решать собственные проблемы, чем ожидать их решения от власти или государства. Не согласны с этим 45% респондентов.

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Почти треть опрошенных (31%) признались, что пытается использовать свои знакомства или связи, если нужно обратиться в государственные или органы местного самоуправления. Около половины (48%) респондентов утверждают, что не делают этого.

В ходе исследования методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) было опрошено 2000 совершеннолетних респондентов из всех подконтрольных регионам Украины. Выборка репрезентативна по возрасту, типу поселения и региону проживания. Статистическая погрешность (с доверительной вероятностью 0,95) не более 2,2% для значений близких к 50% и не более 0,8% для значений близких к 5%.