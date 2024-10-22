Доллар подорожал на 5 копеек: Курс валют НБУ на 23 октября

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Официальный курс доллара

Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 23 октября, курс гривни по отношению к доллару упал еще на 5 коп. и составляет 41,3313 за 1 доллар.

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Какой курс евро установил Нацбанк

По отношению к евро национальная валюта укрепилась на 11 коп. и составляет 44,7081 за 1 евро.

Напомним, наличный курс покупки доллара сегодня, 22 октября, составил 41,11 грн, курс продажи – 41,59 грн. Наличный курс евро для покупки составил 44,57 грн, для продажи – 45,31 грн.