Долар подорожчав на 5 копійок: Курс валют НБУ на 23 жовтня

Фото: depositphotos.com

Офіційний курс долара

Відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 23 жовтня, курс гривні відносно долара впав ще на 5 коп. і складає 41,3313 за 1 долар.

Який курс євро встановив Нацбанк

Стосовно євро національна валюта зміцнилась на 11 коп. і становить 44,7081 за 1 євро.

Нагадаємо, готівковий курс купівлі долара сьогодні, 22 жовтня, склав 41,11 грн, курс продажу – 41,59 грн. Готівковий курс євро для купівлі склав 44,57 грн, для продажу – 45,31 грн.