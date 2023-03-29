Доллар продолжает дешеветь. Курсы валют в банках

В среду, 29 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению со вторником упал на 31 коп. и составляет 37,49 грн. Курс продаж снизился на 23 коп. до 38,24 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 37 грн, максимальный – 37,7 грн. Для продажи минимальный курс – 37,75 грн, максимальный – 39 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 5 коп. и составляет 40,31 грн. Средний курс продаж уменьшился на 7 коп. до 41,26 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 39 грн, максимальный – 40,75 грн. Для продажи минимальный курс – 40,8 грн, максимальный – 42 грн.

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Анна Ішутіна

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