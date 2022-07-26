Доллар продолжает дорожать. Курсы валют по банкам

Во вторник, 26 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 33 коп. и составляет 38,15 грн. Курс продаж увеличился на 15 коп. и составляет 39,3 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,57 грн, максимальный – 39,05 грн. Для продажи минимальный курс – 38 грн, максимальный – 39,9 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 39 коп. и составляет 38,53 грн. Средний курс продаж поднялся на 21 коп. и составляет 39,91 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 37,2 грн, максимальный – 39,5 грн. Для продажи минимальный курс – 38,5 грн, максимальный – 40,9 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

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Анна Ишутина

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