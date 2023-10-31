Доллар продолжает дешеветь. Наличные курсы

Во вторник, 31 октября, средний курс наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 4 коп. и составляет 37,27 грн. Курс продаж снизился на 6 коп. до 37,9 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,35 грн, максимальный – 37,7 грн. Для продажи минимальный курс – 37,6 грн, максимальный – 38,2 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 1 коп. и составил 39,49 грн. Курс продаж опустился на 3 коп. до 40,47 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 38,55 грн, максимальный – 40,05 грн. Для продажи минимальный курс – 40 грн, максимальный – 41,5 грн.

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