Долар продовжує дешевшати. Готівкові курси
31.10.2023, 11:08
Фото: Pexels
У вівторок, 31 жовтня, середній курс готівкового долара в українських банках, порівняно з понеділком, упав на 4 коп. і складає 37,27 грн. Курс продажу знизився на 6 коп. до 37,9 грн.
Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,35 грн, максимальний – 37,7 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,6 грн, максимальний – 38,2 грн.
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Середній курс купівлі євро виріс на 1 коп. і склав 39,49 грн. Курс продажу опустився на 3 коп. до 40,47 грн.
Мінімальний курс купівлі для євро становить – 38,55 грн, максимальний – 40,05 грн. Для продажу мінімальний курс – 40 грн, максимальний – 41,5 грн.
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