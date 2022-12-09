Доллар снова дешевеет. Наличные курсы валют

В пятницу, 9 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 10 коп. и составляет 39,46 грн. Курс продаж снизился на 8 коп. до 40,12 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,6 грн, максимальный – 39,75 грн. Для продажи минимальный курс – 39,7 грн, максимальный – 40,5 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 2 коп. и достиг 40,85 грн. Средний курс продаж поднялся на 4 коп. и составляет 41,97 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,4 грн, максимальный – 41,53 грн. Для продажи минимальный курс – 41,4 грн, максимальный – 43 грн.

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Анна Ішутіна

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