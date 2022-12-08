Антикоррупционный суд заочно арестовал бывшего главу НБУ Шевченко

Высший антикоррупционный суд в среду, 7 декабря, заочно арестовал бывшего главу Национального банка Кирилла Шевченко. Об этом говорится в его Facebook.

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"Принятое решение – бессрочное содержание под стражей без права внесения залога – является исключительной и строжайшей мерой из всех возможных", – заявил Шевченко, пожаловавшись на то, что ему разрешили принять участие в заседании в формате видеосвязи.

Дело в отношении Шевченко касается периода его работы в Укргазбанке. По версии НАБУ, в 2014-2020 годах Укргазбанк заключил по меньшей мере 52 фиктивных агентских договора с физическими и юридическими лицами, якобы привлекшими в банк крупных клиентов.

На самом деле посредничество происходило только на бумаге: клиенты размещали средства в Укргазбанке либо по собственной инициативе, либо по требованию закона. По такой схеме из банка вывели 206 млн грн.

Шевченко отрицает вину и обвиняет НАБУ в политическом преследовании. Он уверен, что дело "развалится в любом беспристрастном суде".

Решение суда о заочном аресте открывает путь к объявлению Шевченко в международный розыск по линии Интерпола. По последним данным, он находится в Вене.

В начале октября Кирилл Шевченко уволился с должности главы НБУ по состоянию здоровья и уехал за границу на лечение.

На следующий день ему сообщили подозрение по делу о хищении 206 млн грн Укргазбанка.

Сам Кирилл Шевченко заявил, что сообщил НАБУ о своем местонахождении и обвинил Бюро в ангажированности.

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Андрій Водяний

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