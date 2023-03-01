Доллар снова дешевеет. Наличные курсы валют

В среду, 1 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 31 коп. и составил 38,25 грн. Курс продаж снизился на 18 коп. до 39,2 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 37,8 грн, максимальный – 38,6 грн. Для продажи минимальный курс 38,8 грн, максимальный – 39,75 грн.

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Средний курс покупки евро свалился на 27 коп. и составил 40,07 грн. Средний курс продаж опустился на 15 коп. до 41,27 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 38,5 грн, максимальный – 40,51 грн. Для продажи минимальный курс – 40,5 грн, максимальный – 41,8 грн.

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Анна Ішутіна

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