Доллар снова дорожает. Курс валют НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 6 декабря курс гривни по отношению к доллару снизился еще на 12 коп. до 36,6618/долл. По отношению к евро национальная валюта подорожала на 7 копеек – 39,6461/евро.
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