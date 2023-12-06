Доллар снова дорожает. Курс валют НБУ

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Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 6 декабря курс гривни по отношению к доллару снизился еще на 12 коп. до 36,6618/долл. По отношению к евро национальная валюта подорожала на 7 копеек – 39,6461/евро.

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