Доллар в банках подорожал. Наличные курсы

Во вторник, 11 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 11 коп. и составляет 40,42 грн. Курс продаж увеличился на 26 коп. и составил 41,43 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39,5 грн, максимальный – 41 грн. Для продажи минимальный курс – 40,7 грн, максимальный – 42,5 грн.

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Средний курс покупки евро упал на 2 коп. и составляет 38,82 грн. Средний курс продаж вырос на 9 коп. и составляет 40,11 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 37,9 грн, максимальный – 39,2 грн. Для продажи минимальный курс – 39,8 грн, максимальный – 41 грн.

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Анна Ішутіна

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