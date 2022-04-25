Доллар в банках подорожал. Наличные курсы валют

В понедельник, 25 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 13,2 коп. и составляет 31,07 грн. Курс продаж вырос на 1,3 коп. - до 32,17 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил 29,25 грн, максимальный – 32,04 грн. Для продажи минимальный курс – 32,1 грн, максимальный – 32,18 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 5,7 коп. и составляет 33,32 грн. Средний курс продаж упал на 15,6 коп. и достигает 34,76 грн.

Минимальный курс покупки для евро составил 31,65 грн, максимальный – 34,7 грн. Для продажи минимальный курс – 34,4 грн, максимальный – 34,82 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

Анна Ишутина

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