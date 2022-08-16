Доллар в кассах банков подорожал

Во вторник, 16 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 11 коп. и составляет 39,35 грн. Курс продажи увеличился на 9 коп. и составляет 40,13 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38 грн, максимальный – 39,91 грн. Для продажи минимальный курс – 39,1 грн, максимальный – 40,5 грн.

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Средний курс покупки евро упал на 17 коп. и составляет 39,75 грн. Средний курс продажи уменьшился на 11 коп. и составляет 40,89 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 38 грн, максимальный – 40,26 грн. Для продажи минимальный курс – 40,50 грн, максимальный – 41,7 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

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Андрей Водяный

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