"Доступная ипотека 7%". К программе присоединятся еще 12 банков

К государственной программе "Доступная ипотека 7%" вскоре присоединятся еще 12 банков. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в прямом эфире одного из телеканалов, передает пресс-служба Министерства финансов.

По его словам, сейчас в программе принимают участие 7 уполномоченных банков – как государственных, так и коммерческих.

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"На очереди подписание соответствующих договоров с еще 12 банками, то есть их перечень постоянно обновляется", – сообщил Сергей Марченко.

По его словам, около 5000 семей смогут воспользоваться программой в 2021 году. Плановый портфель ипотечных кредитов в этом году составляет 5 млрд грн.

"Программа будет действовать и в дальнейшем. Сегодня мы рассматриваем трехлетний период среднесрочного бюджетного планирования и закладки средств на последующие периоды для того, чтобы программа доступной ипотеки под 7% развивалась. Те, кто возьмут кредит в 2021-2022 годах имеют четкую гарантию, что в рамках Государственной программы "Доступная ипотека 7%" государство будет компенсировать до полного погашения кредита", – заверил министр финансов Сергей Марченко.

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Механизм реализации программы предполагает частичную компенсацию процентов по ипотечным кредитам со стороны государства – к максимально благоприятных для людей 7% годовых. Также предусмотрена возможность использования кредитных гарантий Фонда в качестве обеспечения для предметов ипотеки, которые еще не введены в эксплуатацию.

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Наталия Софиенко

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