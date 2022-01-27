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Доступная ипотека: банки выдали кредитов по программе на 1,3 млрд грн

Цей матеріал також доступний українською
27.01.2022, 13:55
Доступная ипотека: банки выдали кредитов по программе на 1,3 млрд грн - Фото
Фото: depositphotos.com

Уполномоченные банки по выполнению госпрограммы Доступная ипотека 7% подписали договоров на общую сумму в 1,31 млрд грн по состоянию на 27 января 2021 года, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Отмечается, что всего банки подписали 1527 кредитных договоров, из которых 21,34% составляет первичный рынок и 78,66% – вторичный.

По информации Минфина, всего к уполномоченным банки поступило 2085 заявок на участие в программе на общую сумму 1,79 млрд грн.

Іпотека. Дані: Мінфін

Сообщается, что в программе задействовано 25 регионов, включая город Киев. Согласно поданным гражданами заявкам на получение кредитов, самыми активными регионами в прошлой неделе были:

Киевская область – 31,46%;

Киев – 29,46%;

Львовская область – 6,78%;

Харьковская область – 5,73%;

Волынская область – 3,91%.

На сегодняшний день в программе принимают участие 21 уполномоченных банков. С перечнем уполномоченных банков можно ознакомиться на сайте Фонда развития предпринимательства (ФРП).

  • В январе 2021 года программу 5-7-9% распространят на ипотеку. По состоянию на 9 августа уполномоченные банки подписали 680 кредитных договоров на общую сумму 575,3 млн грн по программе "Доступная ипотека 7%". 
  • С 1 марта по 5 июля 2021 года, то есть более чем за четыре месяца реализации госпрограммы "Доступная ипотека под 7%", банки выдали гражданам 526 льготных кредитов на приобретение жилья на общую сумму 447,6 млн грн.  

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Наталия Фреик
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ипотека Доступная ипотека 7%
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