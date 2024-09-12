Два госбанка Украины получили от ЕБРР 330 млн евро на финансирование энергопроектов
Государственные UGB (Укргазбанк) и ПриватБанк стали первыми двумя банками в Украине, присоединившимися к Фонду поддержки энергетической безопасности (ESSF) Европейского банка реконструкции и развития. Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР.
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ЕБРР через ESSF частично покроет риски ПриватБанка и UGB по субкредитам на общую сумму 700 млн евро для инвестиций в децентрализованную генерацию энергии, ее хранение и меры по повышению энергоэффективности.
В частности, ЕБРР предоставляет UGB кредитную линию на 150 млн евро для распределения портфельных рисков, а ПриватБанку — кредитную линию на 175 млн евро для финансирования проектов по обеспечению энергетической безопасности в Украине.
Украинские предприятия, государственные организации, включая муниципалитеты, коммунальные компании, а также домохозяйства, смогут получать кредиты в рамках этой программы.
Как уточняют в ПриватБанке, договор предусматривает, что ЕБРР будет покрывать до 50% кредитного риска ПриватБанка по каждому кредиту в рамках портфеля новых выданных кредитов частным заемщикам на общую сумму 400 млн евро.
"Программа, финансируемая при поддержке ЕС, позволит банку улучшить доступ к финансированию инвестиций в энергетическую безопасность в Украине, смягчая требования к залогу для клиентов", — говорится в заявлении UGB.
ЕБРР уже предоставил более 1 млрд евро финансирования государственным энергетическим компаниям Украины с начала войны и обязался предоставить еще 300 млн евро для поддержки проектов децентрализованной генерации энергии.
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