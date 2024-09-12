Два держбанки України отримали від ЄБРР 330 млн євро на фінансування енергопроєктів

ЄБРР частково покриє ризики ПриватБанку та UGB за субкредитами на 700 млн євро

Фото: пресслужба ПриватБанку

Державні UGB (Укргазбанк) та ПриватБанк стали першими двома банками в Україні, які приєдналися до Фонду підтримки енергетичної безпеки (ESSF) Європейського банку реконструкції та розвитку. Про це повідомляє пресслужба ЄБРР.

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ЄБРР через ESSF частково покриє ризики ПриватБанку та UGB за субкредитами на загальну суму 700 млн євро для інвестицій у децентралізовану генерацію енергії, її зберігання та заходи щодо підвищення енергоефективності.

Зокрема, ЄБРР надає UGB кредитну лінію на 150 млн євро для розподілу портфельних ризиків, а ПриватБанку — кредитну лінію на 175 млн євро для фінансування проєктів із забезпечення енергетичної безпеки в Україні.

Українські підприємства, державні організації, включно з муніципалітетами, комунальні компанії, а також домогосподарства зможуть отримувати кредити в рамках цієї програми.

Як уточнюють у ПриватБанку, договір передбачає, що ЄБРР покриватиме до 50% кредитного ризику ПриватБанку за кожним кредитом у рамках портфеля нових виданих кредитів приватним позичальникам на загальну суму 400 млн євро.

"Програма, що фінансується за підтримки ЄС, дозволить банку покращити доступ до фінансування інвестицій в енергетичну безпеку в Україні, пом'якшуючи вимоги до застави для клієнтів", – йдеться у заяві UGB.

ЄБРР вже надав понад 1 млрд євро фінансування державним енергетичним компаніям України з початку війни та зобов'язався надати ще 300 млн євро для підтримки проєктів децентралізованої генерації енергії.