ПриватБанк и monobank запустили удаленное открытие счета с помощью приложения Дия

В государственном ПриватБанке и виртуальном monobank появилась возможность удаленного открытия банковского счета с помощью цифрового паспорта в мобильном приложении "Дия". Об этом сообщил вице-премьер министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров на онлайн-презентации Diia Summit.

"Не надо ни встречаться, ни делать какие-то копии. Это очень ускорит развитие финсектора. С сегодняшнего дня ПриватБанк будет использовать шеринг документов. Во всех отделениях вы приходите и "шерите" документы через QR-код", – сказал он.

Клиенты ПриватБанка смогут использовать приложение "Дия" для проведения верификации или актуализации данных, заявил глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл.

Как сообщает пресс-служба банка, теперь для актуализации данных в ПриватБанке достаточно открыть документ в Дие и дать менеджеру банка отсканировать штрихкод. Дия автоматически запрашивает разрешение, составляет цифровую копию документа с электронной подписью и передает ее банку.

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"Представленная сегодня технология шеринга документов позволяет свести верификацию клиентов к автоматической процедуре. Любой наш клиент может сформировать и передать банку электронный пакет документов с помощью приложения (Дия, – ред.). Два клика. Ничего не нужно никуда нести", – заявил Петр Крумханзл.

С 5 октября клиенты ПриватБанка могут использовать цифровой паспорт вместо оригинала. Сотрудник банка будет верифицировать документ в Дие с помощью QR-кода.

2 октября Национальный банк Украины разрешил использовать цифровой паспорт в приложении Дия для удаленной идентификации и верификации банковских клиентов. Также его можно использовать для открытия банковского счета.

По данным ПриватБанка, почти 70% пользователей приложения Дия авторизуются через систему Приват24.

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Александр Мясищев

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