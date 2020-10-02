Диджитализация. НБУ разрешил открывать банковский счет по цифровому паспорту

Национальный банк Украины разрешил использовать цифровой паспорт в приложении Дия для удаленной идентификации и верификации банковских клиентов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Воспользоваться этой услугой могут все граждане Украины, у которых есть биометрический паспорт и установлено приложение Дия. Для этого им необходимо верифицироваться в приложении с помощью системы BankID НБУ.

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После успешной идентификации в Дие банк получит данные клиента по защищенным каналам. Также банк сделает фотофиксацию клиента по методу распознавания реальности лица. После этого клиент сможет свободно пользоваться услугами банка.

"Фактически на сегодня – это единственная возможность для финансовых учреждений проверить идентификационные данные граждан, которые содержатся в государственных реестрах", – объясняют в НБУ.

Министерство цифровой трансформации планирует запустить эту функцию после проведения всех необходимых тестов. В то же время банкам понадобится время, чтобы подключиться к системам Минцифры и настроить операционные процессы.

В начале сентября 2016 года НБУ легализировал использование BankID, единой национальной системы электронной дистанционной идентификации физических и юридических лиц. Участниками системы являются такие банки как Ощадбанк, ПриватБанк и Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ).

1июля 2020 года была запущена коммерческая модель использования системы BankID НБУ. Такая модель использования BankID предусматривает плату в 20 грн за информацию о каждом клиенте. По состоянию на 5 сентября банки получили 1 млн грн дохода за использование коммерческой модели BankID.

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Александр Мясищев

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