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Диджитализация. НБУ разрешил открывать банковский счет по цифровому паспорту

02.10.2020, 18:09
Диджитализация. НБУ разрешил открывать банковский счет по цифровому паспорту - Фото
Фото: НБУ

Национальный банк Украины разрешил использовать цифровой паспорт в приложении Дия для удаленной идентификации и верификации банковских клиентов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Воспользоваться этой услугой могут все граждане Украины, у которых есть биометрический паспорт и установлено приложение Дия. Для этого им необходимо верифицироваться в приложении с помощью системы BankID НБУ.

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После успешной идентификации в Дие банк получит данные клиента по защищенным каналам. Также банк сделает фотофиксацию клиента по методу распознавания реальности лица. После этого клиент сможет свободно пользоваться услугами банка. 

"Фактически на сегодня – это единственная возможность для финансовых учреждений проверить идентификационные данные граждан, которые содержатся в государственных реестрах", – объясняют в НБУ.

Министерство цифровой трансформации планирует запустить эту функцию после проведения всех необходимых тестов. В то же время банкам понадобится время, чтобы подключиться к системам Минцифры и настроить операционные процессы.

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Александр Мясищев
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