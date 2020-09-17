Банки начали зарабатывать на BankID. НБУ показал результаты работы нового проекта

С начала запуска коммерческой модели использования системы BankID Национального банка Украины, банки получили 1 млн грн дохода за предоставление идентификационных данных клиентов коммерческим учреждениям. ОБ этом сообщает Финансовый клуб со ссылкой на данные НБУ.

Коммерческая модель использования BankID предусматривает плату в 20 грн за информацию о каждом абоненте, говорится в сообщении.

На сегодняшний день 25 учреждений (11 некоммерческих и 14 коммерческих) получают от банков идентификационные данные.

Большинство запросов к системе BankID приходит из программы "Дия".

"Ежедневно украинцы по 20 000 раз входят в систему BankID", - сообщил первый заместитель главы Нацбанка Алексей Шабан. Он добавил, что коммерческих трансакций значительно меньше: за июль-август было всего 50 000 идентификаций для коммерческого использования.

С 1 июля 2020 года НБУ выполняет функции регулятора для страховых, лизинговых, финансовых компаний, кредитных союзов и ломбардов, которые могут использовать банковские базы данных о клиентах для их идентификации в онлайн-режиме.

5 сентября 2016 года НБУ утвердил порядок функционирования Единой национальной системы электронной дистанционной идентификации физических и юридических лиц BankID.

В январе НБУ сообщил, что усовершенствует систему BankID, чтобы банки получили финансовый стимул для присоединении к ней.

19 марта 2020 года к системе BankID НБУ подключился ПриватБанк.

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Роман Брыль

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