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НБУ усовершенствует систему BankID

НБУ усовершенствует систему BankID
02.01.2020, 16:05

Нацбанк предлагает обновить нормативные акты, регулирующие деятельность системы диcтанционного доступа к финансовым, админ- и коммерческим услугам

Банки получат финансовый стимул для присоединения к Системе BankID Национального банка Украины. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Для дальнейшего развития и широкого использования BankID Нацбанк предлагает обновить нормативные акты, регулирующие деятельность этой системы. В частности Нацбанк предлагает определить общие принципы коммерческой модели функционирования системы; ввести расчеты между абонентами во время ее использования; усовершенствовать пользование этой системой и т.д.

В НБУ отмечают, что модель коммерческого использования Системы BankID НБУ даст возможность банкам монетизировать передачу данных в пользу абонентов, предоставляющих услуги дистанционно. При этом админуслуги останутся бесплатными.

"В то же время плата будет взиматься не с пользователя, а непосредственно с абонента-поставщика услуг. Так, у банков появится дополнительный стимул для подключения к системе. Соответственно, чем больше абонентов-идентификаторов (банков. - Ред.) и их клиентов присоединятся к Системе BankID НБУ, тем привлекательнее она будет для поставщиков услуг", - считают в НБУ.

Такие нормы содержит проект постановления НБУ "Об утверждении Положения о Системе BankID Национального банка Украины", который регулятор предлагает для общественного обсуждения.

В проекте постановления также предлагается признать утратившими силу постановления Нацбанка от 30.08.16 г. №378 "Об утверждении Положения о Единой национальной системе электронной дистанционной идентификации физических и юридических лиц BankID Национального банка Украины" и от 03.10.18 №105 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины".

В НБУ замечания и предложения к проекту постановления принимают до 2 февраля 2020 года.

Система BankID НБУ обеспечивает электронную дистанционную идентификацию физлиц. С ее помощью пользователи могут безопасно получать удаленный доступ к административным (государственным), финансовым, коммерческим и другим услугам. Уже сейчас в системе доступно более 100 видов административных и коммерческих услуг.

К системе подключены 11 банков: Альянс, Банк Форвард, Пивденный, ПУМБ, Monobank (Универсал Банк), Ощадбанк, Кредобанк, Радабанк, Мотор - банк, Банк Восток, Идея Банк". Еще ряд банков (в том числе ПриватБанк) находятся на этапе подключения.

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НБУ идентификация клиентов BankID
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