Банки готовы отдать данные клиентов в BankID

Банкам придется подключаться к единой системе BankID. Об этом заявил председатель правления Банка Форвард Андрей Киселев в интервью Finclub для проекта 50 ведущих банков Украины – 2019.

"Рано или поздно банкам придется подключаться к единой системе BankID. "Банки-одиночки" будут в проигрыше", - cказал Киселев.

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Однако, по его мнению, для того чтобы единая система стала популярной у банков, Нацбанку необходимо ее усовершенствовать. "Конечная ответственность за клиента, который обслуживается в нашем банке, лежит на нас, а не на том, кто провел первичную идентификацию. Если клиент окажется РЕРом ("политически значимые лица" - от англ. politically exposed persons. - Ред.) или будет иметь статус высокорискового клиента, а мы об этом не будем знать, то Нацбанк будет задавать вопросы нам", - поясняет банкир.

При этом штрафные санкции за такие нарушения очень высокие. "Если позиция НБУ останется неизменной и ответственность будет нести обслуживающий банк, то мы будем настаивать на личной встрече с клиентом, даже если он уже прошел идентификацию в другом месте", - подчеркнул Киселев.

К единой системе BankID подключены Ощадбанк, Радабанк, Кредобанк, Мотор-Банк, Идея Банк, Банк Восток и 7 мая к ним присоединился Monobank. Предполагается, что клиенты, которые прошли первичную идентификацию в банке-участнике BankID, могут удаленно обслуживаться в остальных банках-участниках без повторной идентификации. Кроме того, уже сейчас с помощью BankID украинцы могут получить административные услуги на сайтах Минюста, горадминистрации Киева, на портале iGov, подписать электронную петицию и т.д.

Напомним, что с 29 января 2018 года Нацбанк разрешил банкам при открытии счета использовать идентификационные данных физлиц, полученные через систему BankID. 30 августа 2016 года Нацбанк нормативно урегулировал функционирование системы электронной дистанционной идентификации BankID. Ранее к этой системе были подключены два финучреждения: Ощадбанк и Радабанк. В декабре 2018 года их было четыре.