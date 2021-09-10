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ЕБРР готов входить в капитал Ощадбанка и назвал три условия

10.09.2021, 10:15
ЕБРР готов входить в капитал Ощадбанка и назвал три условия - Фото
Фото: пресс-служба Минфина

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) назвал три условия для предоставления государственному Ощадбанку долгосрочного финансирования с возможностью конвертации в акции банка.

Как сообщает пресс-служба Минфина, 9 сентября министр финансов Сергей Марченко провел встречу с Управляющим директором ЕБРР по финансовым институтам Фрэнсисом Малижем и директором ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.

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В рамках встречи обсуждались условия будущего сотрудничества и предоставления ЕБРР долгосрочного финансирования в форме субординированного кредита с возможностью конвертации в акции АО "Ощадбанк".

По словам Фрэнсиса Малижа, финансирование Ощадбанка – один из стратегических проектов ЕБРР в Восточной Европе. Он подчеркнул, что ЕБРР готов при необходимости подключаться к процессу и консультировать украинскую сторону для ускорения достижения результатов.

В ЕБРР назвали основные условия для предоставления займа:

– согласование со стороны Кабмина стратегии развития Ощадбанка на 2021-2025 годы;
– разработка и согласование с Минфином плана приватизации и стратегии выхода государства из капитала Ощадбанка;
– обновление, совместно с ЕБРР, программы трансформации Ощадбанка.

"Стратегия развития Ощадбанка находится в секретариате Кабмина и в ближайшее время будет рассмотрена на заседании правительства", – отметил Марченко.

  • В июле 2021 года сообщалось, что Ощадбанк согласовывает с ЕБРР долгосрочное финансирование. Кабмин уполномочил министра финансов Сергея Марченко согласовать мандатное письмо между Ощадбанком и ЕБРР по кредиту в 100 млн евро.

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Юрий Тарасовский
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Ощадбанк сергей марченко
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