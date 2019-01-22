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22.01.2019, 14:25

Ежедневно украинцы переводят через банки более 100 млрд грн

Ежедневно украинцы переводят через банки более 100 млрд грн

В 2018 году в СЭП в среднем за день обрабатывалось 1,4 млн платежей

В течение 2018 года через систему электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) прошло 357 млн ​​платежей на сумму 25 трлн грн, сообщает пресс-служба НБУ.

Подавляющее большинство платежей в 2018 году поступило в систему из банков и их филиалов - 93% от общего количества.

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За 2018 год в СЭП в среднем за день обрабатывалось 1,4 млн платежей на сумму 101 млрд грн. В то же время потенциально система способна обрабатывать в течение одного банковского дня около 10 млн платежей, говорится в сообщении.

Из структуры платежей в системе в 2018 году видно, что:

- по количеству чаще обрабатывались небольшие платежи:

  • до 1 тыс. грн - 53%,
  • от 1 тыс. грн до 100 тыс. грн - 43%,
  • от 100 тыс. грн и более - 4%;

- по сумме больше платежей приходилось на крупные платежи:

  • до 1 тыс. грн - менее 1%;
  • от 1 тыс. грн до 100 тыс. Грн - 7%;
  • от 100 тыс. грн и более - 92%;

В НБУ отмечают, что в система электронных платежей работает уже 25 лет, но работа над дальнейшим ее развитием продолжается. 

Ранее сообщалось, что внедрение в Украине системы мгновенных платежей может снизить интерес к перечислению средств между платежными карточками.

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Теги: банковские переводы, система электронных платежей, СЭП, электронные платежи
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