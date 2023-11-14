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Экс-глава Райффайзена не видит проблемы в большой доле государства в банках: Такие времена

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2023, 14:18
Экс-глава Райффайзена не видит проблемы в большой доле государства в банках: Такие времена - Фото
Владимир Лавренчук

В стране, где идет война, не избежать доминирующей роли государства в финансовом секторе и в этом нет проблемы. Об этом рассказал в интервью LIGA.net директор NEQSOL Holding Украина (владелец Vodafone Украина) Владимир Лавренчук, который, 14 лет был председателем правления Райффайзен Банка Аваль Украина.

"Руководители государственных банков никуда не уехали из Украины. И если нужно было ехать в Харьков, они ехали в Харьков, если в Херсон, то в Херсон. Они полностью смогли обеспечить работу своих учреждений и поставку денег в банкоматы, находясь в ситуации постоянного риска. Поэтому сомневаться, что руководство государственных банков было эффективным – несправедливо. Они сделали все возможное, чтобы мы не стояли в очередях к банкоматам", – отметил он.

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Лавренчук рассказал, что 36 лет работал в банковской сфере и был свидетелем многих кризисов.

"Когда люди себя к двери банков привязывали, потому что не было денег. У нас стабильный денежный сектор. И это заслуга руководителей государственных банков. Я бы снял драматизм с того, что сейчас есть большое количество государственных банков. В эти времена в этом есть. Что касается того, может ли государство управлять сложным активом, то у меня есть убеждение, что Украина является взрослым государством, чтобы управлять компаниями в сложных индустриях. Поскольку я из банковского сектора, то могу привести пример ПриватБанка, который оказался успешным", – убежден экс-глава Райффайзена.

Он отметил, что государство может справиться со многими вызовами. "Сейчас нет отраслей экономики, которые бы не могло потянуть государство в плане управления активами. Более того, теперь Украина имеет особый опыт массового управления бизнесом в сложных условиях. Я с большим респектом отношусь к управленческой практике государственных менеджеров", – подытожил Лавренчук.

Полная версия интервью: Владимир Лавренчук о Vodafone, NEQSOL и инвестиционных перспективах Украины

Наталия Софиенко
Владимир Лавренчукгосударственные банкибанковский рынокфинансовый сектор
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