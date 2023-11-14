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Ексглава Райффайзену не бачить проблеми у великій частці держави в банках: Такі часи

Этот материал также доступен на русском
14.11.2023, 14:18
Ексглава Райффайзену не бачить проблеми у великій частці держави в банках: Такі часи - Фото
Володимир Лавренчук

У країні, де триває війна, не уникнути домінуючої ролі держави в фінансовому секторі і в цьому немає проблеми. Про це розповів в інтерв'ю LIGA.net директор NEQSOL Holding Україна (власник Vodafone Україна) Володимир Лавренчук який 14 років був головою правління Райффайзен Банку Аваль Україна.

"Керівники державних банків нікуди не виїхали з України. І якщо потрібно було їхати у Харків, вони їхали у Харків, якщо в Херсон, то в Херсон. Вони повністю змогли забезпечити роботу своїх установ та постачання грошей у банкомати, перебуваючи у ситуації постійного ризику. Тому ставити під сумнів, що керівництво державних банків було ефективним – несправедливо. Вони зробили все можливе, щоб ми не стояли в чергах до банкоматів", – зазначив він.

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Лавренчук розповів, що 36 років працював в банківській сфері та був свідком багатьох криз.

"Коли люди себе до дверей банків прив’язували, бо не було грошей. У нас стабільний грошовий сектор. І це заслуга керівників державних банків. Я б зняв драматизм з того, що зараз є велика кількість державних банків. Нині у цьому є сенс. Щодо того, чи може держава керувати складним активом, то у мене є переконання, що Україна є дорослою державою, щоб керувати компаніями у складних індустріях. Оскільки я з банківського сектора, то можу навести приклад ПриватБанку, який виявився успішним", – переконаний ексглава Райффайзену.

Він зазначив, що держава може дати раду з багатьма викликами. "Зараз немає галузей економіки, які б не могла потягнути держава в плані керування активами. До того ж тепер Україна має особливий досвід масового керування бізнесом в складних умовах. Я з великим респектом ставлюся до управлінської практики державних менеджерів", – підсумував Лавренчук.

Повна версія інтерв'ю: Володимир Лавренчук про Vodafone, NEQSOL та інвестиційні перспективи України

Наталія Софієнко
державні банкидержавне фінансуванняВолодимир Лавренчук
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