Экс-главу МВФ назначили председателем Европейского центробанка

Европейский совет назначил бывшего директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард на пост председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ). Об этом сообщает пресс-служба банка в Twitter.

"Европейские лидеры официально назначили Кристину Лагард следующим председателем ЕЦБ. Госпожа Лагард вступит в должность 1 ноября", - говорится в сообщении.

Кандидатуры на должность главы Европейского центрального банка избираются на восемь лет. Лагард сменит на этом посту Марио Драги и станет первой женщиной, возглавившей ЕЦБ.