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Экс-главу МВФ назначили председателем Европейского центробанка

Экс-главу МВФ назначили председателем Европейского центробанка
18.10.2019, 15:44

Кристин Лагард назначили главой Европейского центрального банка

Европейский совет назначил бывшего директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард на пост председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ). Об этом сообщает пресс-служба банка в Twitter.

"Европейские лидеры официально назначили Кристину Лагард следующим председателем ЕЦБ. Госпожа Лагард вступит в должность 1 ноября", - говорится в сообщении.

Кандидатуры на должность главы Европейского центрального банка избираются на восемь лет. Лагард сменит на этом посту Марио Драги и станет первой женщиной, возглавившей ЕЦБ.

  • 2 июля совет по экономическим и финансовым вопросам ЕС рекомендовал бывшую главу МВФ на должность главы ЕЦБ. А 17 июля ее кандидатуру поддержали депутаты Европейского парламента
  • 3 июля в связи с выдвижением на должность главы Европейского центрального банка Лагард временно сложила с себя полномочия директора-распорядителя МВФ. 16 июля она официально ушла в отставку.
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кристин лагард европейский центральный банк
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