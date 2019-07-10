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10.07.2019, 09:01

В ЕС поддержали кандидатуру Кристин Лагард на пост главы ЕЦБ

В ЕС поддержали кандидатуру Кристин Лагард на пост главы ЕЦБ

Министры финансов стран содружества согласовали кандидатуру на пост главы Европейского центрального банка

Совет по экономическим и финансовым вопросам, в который входят министры экономики и финансов стран-членов Европейского Союза, официально рекомендовал назначить Кристин Лагард на пост председателя Европейского центрального банка. Решение опубликовано на сайте Еврокомиссии.

Рекомендация Совета формализует соглашение, достигнутое Европейским советом 2 июля, в поддержку Кристин Лагард в качестве кандидата на этот пост.

Ожидается, что Европейский совет примет официальное решение о назначении в октябре после консультаций с Европейским парламентом и Советом управляющих ЕЦБ.

Новый президент сменит Марио Драги, срок полномочий которого истекает 31 октября 2019 года. Избирается глава ЕЦБ на восемь лет.

2 июля Лагард временно сложила с себя полномочия главы МВФ в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост главы ЕЦБ

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Теги: ЕЦБ, кристин лагард
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