В ЕС поддержали кандидатуру Кристин Лагард на пост главы ЕЦБ

Совет по экономическим и финансовым вопросам, в который входят министры экономики и финансов стран-членов Европейского Союза, официально рекомендовал назначить Кристин Лагард на пост председателя Европейского центрального банка. Решение опубликовано на сайте Еврокомиссии.

Рекомендация Совета формализует соглашение, достигнутое Европейским советом 2 июля, в поддержку Кристин Лагард в качестве кандидата на этот пост.

Ожидается, что Европейский совет примет официальное решение о назначении в октябре после консультаций с Европейским парламентом и Советом управляющих ЕЦБ.

Новый президент сменит Марио Драги, срок полномочий которого истекает 31 октября 2019 года. Избирается глава ЕЦБ на восемь лет.

2 июля Лагард временно сложила с себя полномочия главы МВФ в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост главы ЕЦБ