Экс-главу правления Диамантбанка подозревают в растрате 20 млн грн

Бывшему председателю правления Диамантбанк сообщили подозрение в растрате 20 млн грн, сообщает Киевская городская прокуратура.

Согласно материалам следствия, находясь в должности председателя правления банка, подозреваемый содействовал в принятии решения и выдачи кредита субъектам хозяйствования под залог имущественных прав, которые, как оказалось в дальнейшем, были фиктивными и не способны были покрыть размер кредита.

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После прекращения уплаты по кредитному договору, банк обратился в суд относительно взыскания с заемщиков кредитных средств, а также других платежей и штрафных санкций.

"Однако, получив положительное решение суда, банк отказался от исполнения судебного решения и при содействии председателя правления банка принял решение о безнадежности указанного кредита", – говорится в сообщении.

В результате принятия такого решения владельцы предприятий-должников избежали обязанности вернуть банку полученный кредит и уплатить штрафные санкции за невыплату кредитных платежей в установленный договором срок на общую сумму более 20 млн грн. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

С июля 2016 года и до введения в банк временной администрации председателем правления Диамантбанка был Олег Ходачук.

На начало 2017 года владельцами существенных долей в Диамантбанке были Давид Жвания , Игорь Керезь, Андрей Щукин и Вячеслав Цыганенко, а миноритарным акционером – бывший депутат Николай Мартыненко

24 апреля 2017 года НБУ признал неплатежеспособным Диамантбанк. 22 июня 2017 года – НБУ по предложению Фонда гарантирования вкладов принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк. В 2019 году суд отказал в удовлетворении жалоб владельцев существенного участия в Диамантбанке и признал законность отнесения банка к категории неплатежеспособных.

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Наталия Софиенко

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