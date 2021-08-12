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Экс-главу правления Диамантбанка подозревают в растрате 20 млн грн

12.08.2021, 14:12
Экс-главу правления Диамантбанка подозревают в растрате 20 млн грн - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Бывшему председателю правления Диамантбанк сообщили подозрение в растрате 20 млн грн, сообщает Киевская городская прокуратура.

Согласно материалам следствия, находясь в должности председателя правления банка, подозреваемый содействовал в принятии решения и выдачи кредита субъектам хозяйствования под залог имущественных прав, которые, как оказалось в дальнейшем, были фиктивными и не способны были покрыть размер кредита. 

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После прекращения уплаты по кредитному договору, банк обратился в суд относительно взыскания с заемщиков кредитных средств, а также других платежей и штрафных санкций.

"Однако, получив положительное решение суда, банк отказался от исполнения судебного решения и при содействии председателя правления банка принял решение о безнадежности указанного кредита", – говорится в сообщении.

В результате принятия такого решения владельцы предприятий-должников избежали обязанности вернуть банку полученный кредит и уплатить штрафные санкции за невыплату кредитных платежей в установленный договором срок на общую сумму более 20 млн грн. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

С июля 2016 года и до введения в банк временной администрации председателем правления Диамантбанка был Олег Ходачук.
На начало 2017 года владельцами существенных долей в Диамантбанке были Давид Жвания, Игорь Керезь, Андрей Щукин и Вячеслав Цыганенко, а миноритарным акционером – бывший депутат Николай Мартыненко.

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Наталия Софиенко
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Диамантбанк подозрение прокуратура
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