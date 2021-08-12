Экс-главу правления Диамантбанка подозревают в растрате 20 млн грн
Бывшему председателю правления Диамантбанк сообщили подозрение в растрате 20 млн грн, сообщает Киевская городская прокуратура.
Согласно материалам следствия, находясь в должности председателя правления банка, подозреваемый содействовал в принятии решения и выдачи кредита субъектам хозяйствования под залог имущественных прав, которые, как оказалось в дальнейшем, были фиктивными и не способны были покрыть размер кредита.
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После прекращения уплаты по кредитному договору, банк обратился в суд относительно взыскания с заемщиков кредитных средств, а также других платежей и штрафных санкций.
"Однако, получив положительное решение суда, банк отказался от исполнения судебного решения и при содействии председателя правления банка принял решение о безнадежности указанного кредита", – говорится в сообщении.
В результате принятия такого решения владельцы предприятий-должников избежали обязанности вернуть банку полученный кредит и уплатить штрафные санкции за невыплату кредитных платежей в установленный договором срок на общую сумму более 20 млн грн. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.
- 24 апреля 2017 года НБУ признал неплатежеспособным Диамантбанк. 22 июня 2017 года – НБУ по предложению Фонда гарантирования вкладов принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк. В 2019 году суд отказал в удовлетворении жалоб владельцев существенного участия в Диамантбанке и признал законность отнесения банка к категории неплатежеспособных.
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