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Экспансия не удалась. В ОАЭ закрыли российский банк из-за санкций

Цей матеріал також доступний українською
31.03.2023, 13:44
Экспансия не удалась. В ОАЭ закрыли российский банк из-за санкций - Фото
Фото: mtsbank.ru

Банковский регулятор Объединенных Арабских Эмиратов решил отозвать лицензию у российского МТС Банка, появившегося на местном рынке в феврале и сразу после этого попавшего под западные санкции. Об этом говорится на сайте Центробанка ОАЭ.

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"Центральный банк ОАЭ объявил, что принял решение аннулировать лицензию МТС Банка в Абу-Даби, свернуть его операции под наблюдением Центрального банка в течение шести месяцев с даты принятия решения и закрыть филиал", – говорится в сообщении.

Решение было принято после рассмотрения имеющихся вариантов нового статуса МТС Банка, а также с учетом санкционных рисков, связанных с банком.

В период ликвидации филиала будет запрещено открывать новые счета и проводить операции, за исключением погашения ранее взятых обязательств.

  • О том, что МТС Банк получил лицензию на работу в ОАЭ, стало известно в начале февраля за несколько недель до введения против него санкций. МТС Банк стал первым за несколько лет иностранным банком, получившим лицензию в ОАЭ, отмечало издание Financial Times.
  • Решение выдать лицензию банку, который на тот момент не находился в западных санкционных списках, должно было удовлетворить спрос на финансовые услуги со стороны граждан, покинувших Россию.
  • МТС Банк входит в число крупных банков России, принадлежит телекоммуникационной компании МТС, 42,085% которой владеет ПАО "АФК "Система".
Андрій Водяний
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