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Российский МТС-банк получил лицензию в ОАЭ, США и Европа обеспокоены – Financial Times

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2023, 15:13
Российский МТС-банк получил лицензию в ОАЭ, США и Европа обеспокоены – Financial Times - Фото
Фото:mtsbank.ru

Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов выдал лицензию российскому МТС-банку, сообщается на сайте регулятора.

Согласно информации на сайте, лицензию российский кредитор получил в прошлом году.

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Центральный банк ОАЭ отказался от комментариев на этот счет, информирует Вloomberg.

Кредитором является подразделение российской телекоммуникационной компании "Мобильные ТелеСистемы", которая до марта 2022 контролировалась АФК "Система" миллиардера Владимира Евтушенкова. Магнат находится под санкциями Великобритании.

Тысячи россиян переехали в ОАЭ после вторжения Москвы в Украину. По данным брокерской компании Betterhomes, в прошлом году россияне являлись крупнейшими международными покупателями недвижимости в Дубае.

Ранее о лицензии сообщили также в Financial Times.

Как свидетельствует издание, решение Центробанка ОАЭ может усилить обеспокоенность западных стран по превращению страны в потенциальную финансовую гавань для Кремля. Однако официальные лица и руководители регулятора заявили, что решение Центробанка выдать банковскую лицензию кредитору, на которого не распространяются западные санкции, удовлетворит растущий спрос на финансовые услуги со стороны российских экспатриантов.

На самом деле, как пишет издание, США и европейские страны озабочены финансовым взаимодействием ОАЭ с Россией, поскольку санкции были ужесточены после вторжения. Брайан Нельсон, заместитель министра финансов США по вопросам противодействия терроризму и финансовой разведке, затронул проблему о выдаче лицензии российскому банку во время визита в Абу-Даби на прошлой неделе и встретился с коллегами из правительства и финансовыми учреждениями, чтобы сообщить о решимости США применить санкции.

"Он выразил особую обеспокоенность по поводу финансовой связи с Россией, даже из-за банков, не подпадающих под санкции", – прокомментировало FT действия Нельсона.

Российский кредитор стал первым за несколько лет иностранным банком, получившим лицензию в ОАЭ, констатировало FT.

Наталія Софієнко
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оаэ российский банк МТС-банк росияне
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