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Второй по величине российский госбанк ВТБ понес убытки из-за санкций

Цей матеріал також доступний українською
07.02.2023, 14:50
Второй по величине российский госбанк ВТБ понес убытки из-за санкций - Фото
Фото: depositphotos.com

Второй по величине российский государственный банк ВТБ понес убытки в 2022 году из-за санкций, введенных после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом сообщил в интервью РосСМИ глава ВТБ Андрей Костин.

"Главное, на чем мы получили убытки, это то, что в период с 24 февраля по 10 марта, пока не было принято решение об ограничении свободной выдачи населению средств в валюте, у нас со счетов было снято $26 млрд", – сказал он.

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По его словам, таких средств у банка не было и он был вынужден покупать доллары по курсу, который был выше 100 рублей за доллар.

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"И вот эта разница между сегодняшними 70 рублями и 100 дает нам основной на сегодняшний день убыток", – сообщил Костин.

ВТБ не публиковал финансовые результаты за 2022 год. Евросоюз заморозил активы банка ВТБ в апреле 2022 года.

  • В общей сложности от SWIFT отключили уже десять российских банков. С 12 марта аналогичные санкции действуют в отношении банка "Открытие", Новикомбанка, Промсвязьбанка, Банка Россия, Совкомбанка, ВЭБ и ВТБ.
Наталія Софієнко
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SWIFT банк ВТБ
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