Дыра в $25 млрд. В России в январе зафиксировали рекордный дефицит федерального бюджета

Дефицит государственного бюджета России в январе 2023 года составил 1,76 трлн рублей, или почти $25 млрд. Доходы по сравнению с прошлым годом упали на 35%, тогда как расходы увеличились на 59%, сообщил российский Минфин.

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В федеральном бюджете РФ на 2023 год заложен дефицит в размере 2,9 трлн рублей, то есть большая часть дефицита уже сформирована в первый же месяц года.

Раньше такого большого дефицита в январе у России не было никогда, указывают российские журналисты.

Нефтегазовые доходы России в январе сократились по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 46%, что в России объясняют снижением котировок цен на нефть и сокращением объемов экспорта природного газа.

Вместо 795 млрд рублей, которые РФ получила от продажи нефти и газа в январе прошлого года, в этом месяце она заработала только 426 млрд, или $6 млрд.

Чтобы покрыть дефицит бюджета, российский Минфин в январе впервые продал небольшую часть золота (3,6 тонны) из Фонда национального благосостояния. Ранее в основном Минфин РФ скупал золото.

Декабрь 2022 года Россия завершила с абсолютно рекордным дефицитом федерального бюджета – $56 млрд.

В начале декабря западная коалиция ввела санкции против российской нефти с ограничением цен на ее продажу в третьи страны. С февраля ограничения начали действовать и против нефтепродуктов из РФ.

Андрій Водяний

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