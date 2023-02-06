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Дыра в $25 млрд. В России в январе зафиксировали рекордный дефицит федерального бюджета

Цей матеріал також доступний українською
06.02.2023, 21:19
Дыра в $25 млрд. В России в январе зафиксировали рекордный дефицит федерального бюджета - Фото
Фото: EPA

Дефицит государственного бюджета России в январе 2023 года составил 1,76 трлн рублей, или почти $25 млрд. Доходы по сравнению с прошлым годом упали на 35%, тогда как расходы увеличились на 59%, сообщил российский Минфин.

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В федеральном бюджете РФ на 2023 год заложен дефицит в размере 2,9 трлн рублей, то есть большая часть дефицита уже сформирована в первый же месяц года.

Раньше такого большого дефицита в январе у России не было никогда, указывают российские журналисты.

Нефтегазовые доходы России в январе сократились по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 46%, что в России объясняют снижением котировок цен на нефть и сокращением объемов экспорта природного газа.

Вместо 795 млрд рублей, которые РФ получила от продажи нефти и газа в январе прошлого года, в этом месяце она заработала только 426 млрд, или $6 млрд.

Дыра в $25 млрд. В России в январе зафиксировали рекордный дефицит федерального бюджета

Чтобы покрыть дефицит бюджета, российский Минфин в январе впервые продал небольшую часть золота (3,6 тонны) из Фонда национального благосостояния. Ранее в основном Минфин РФ скупал золото.

Андрій Водяний
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Россия бюджет дефицит бюджета
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