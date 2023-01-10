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Дыра в $56 млрд: Россия закончила декабрь с рекордным дефицитом федерального бюджета

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2023, 15:04
Дыра в $56 млрд: Россия закончила декабрь с рекордным дефицитом федерального бюджета - Фото
Фото: depositphotos.com

Дефицит федерального бюджета России увеличился до рекордного уровня в декабре в $56 млрд из-за падения доходов от экспорта нефти и увеличения расходов на войну в Украине. Данные опубликовало агентство Bloomberg на основе своих расчетов.    

Дефицит федерального бюджета за весь 2022 год составил около $46 млрд. На протяжении прошлого года бюджет РФ преимущественно был профицитным, отмечает агентство. 

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По его данным расходы бюджета за год выросли более чем на треть по сравнению с довоенными показателями.  

Приток доходов от высоких цен на нефть, газ и другие экспортные сырьевые товары в первом полугодии помог компенсировать рост расходов, но сейчас эта тенденция меняется. 

Цены на российскую нефть рухнули после того, как страны G7 ввели ценовое ограничение. Правительство РФ уже начало сокращать или откладывать невоенные расходы и обсуждает повышение налогов для некоторых крупных компаний, чтобы покрыть дефицит.   

Несмотря на санкционное давление, финансовое положение России остается относительно стабильным, указывают в агентстве.

Дефицит госбюджета в 2023 году прогнозируется на уровне 2% от ВВП, что соответствует уровню 2022 года. Однако прогноз основан на цене на нефть в $70 за баррель, что примерно на $20 ниже уровня цены на Urals в декабре.   

Дыра в $56 млрд: Россия закончила декабрь с рекордным дефицитом федерального бюджета

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Роман Бриль
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