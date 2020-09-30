Электрокары, счетчики и аккумуляторы. Что нового в продленной программе "теплых кредитов"

Кабинет министров продолжил программу "теплых кредитов" на 2021 год. Сообщение о продлении программы опубликовано на Facebook странице министерства энергетики.

"На следующий год программа направлена на предоставление кредитов для жителей индивидуальных домов и предусматривает финансирование на сумму 150 млн грн", – говорится в сообщении.

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Кроме того, граждане получат возможность привлекать "теплые кредиты" на покупку электроаккумулирующих систем, оборудования для зарядки электромобилей и интеллектуальных счетчиков электроэнергии, уточняет Минэнерго.

За шесть лет работы программы около 850 000 семей стали участниками "теплых кредитов" и инвестировали в энергоэффективные проекты почти 9 млрд грн. При этом, из госбюджета получено компенсаций по программе на сумму 3,2 млрд грн.

По оценкам экспертов, инвестиции в энергосбережения позволяют домохозяйству экономить 20-40% на коммунальных платежах, резюмирует Минэнерго.

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Роман Брыль

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