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Спрос на "теплые кредиты" растет: банки выдали их в этом году уже на 130 млн грн

Спрос на "теплые кредиты" растет: банки выдали их в этом году уже на 130 млн грн
14.05.2020, 13:12

Граждане и объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) с начала мая получили на утепление 67 млн грн

Банки с начала нынешней программы "теплых кредитов" выдали населению и ОСМД более 130 млн грн на энергоэффективные цели, сообщает Государственное агентство по энергоэффективности.

Со старта программы "теплые кредиты" их получили уже 289 ОСМД на сумму 84 млн грн.

Только на прошлой неделе программой воспользовались 1544 семьи и 122 ОСМД. С 1 по 12 мая банки выдали 67 млн грн «теплых кредитов» населению и ОСМД:

- больше 35 млн грн - на утепление многоэтажек;

- около 32 млн грн - на энергоэффективные мероприятия в частных домах;

- 900 000 грн - на установку твердотопливных котлов.

Спрос на "теплые кредиты" растет: банки выдали их в этом году уже на 130 млн грн

Программа "теплые кредиты" предусматривает компенсацию до 20% суммы кредита на твердотопливные котлы (35% для отдельных случаев); до 35% для улучшения энергоэффективности в частных домах; до 40-70% для ОСМД. В этом году теплые кредиты выдают Ощадбанк, Укргазбанк, ПриватБанк и Укрэксимбанк.

  • Государственная программа "Теплые кредиты" стартовала в 2014 году. Она рассчитана до 2020 года включительно. В 2014-2019 гг. Программой воспользовались 750 000 семей. За 5 лет все участники инвестировали в энергоэффективность собственного жилья 8,3 млрд грн и получили около 3 млрд грн возмещения от государства.
  • С 2014 года "теплые кредиты" можно было оформить на счетчики, регуляторы и материалы для утепления согласно перечню .

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Ольга Чайка
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Госагентство по энергоэффективности и энергосбережению энергоэффективность теплые кредиты
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