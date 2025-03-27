ЕС не намерен ослаблять санкции против РФ и подключать ее банки к SWIFT — Euractiv
Евросоюз в ближайшем будущем не намерен вносить изменения в санкционный режим против России, а также разрешать подключение российских банков к системе SWIFT. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов.
Как отмечает издание, какие-либо возможные изменения зависят от одобрения ЕС, но быстрых решений не ожидается.
"Завершение непровоцированной и неоправданной агрессии России против Украины и вывод всех российских войск со всей территории Украины будет одной из главных предпосылок для пересмотра или отмены санкций", – заявил представитель Европейской комиссии.
По данным издания, Москва использует переговоры о "зерновом соглашении" как способ протестировать, может ли она начать постепенно ослаблять санкционный режим ЕС. В Киеве и европейских столицах опасаются, что любые уступки, даже незначительные, могут способствовать демонтажу санкционной системы, введенной с начала войны.
Кроме того, Россия может пытаться разделить позиции США и ЕС по поводу санкционной политики. Поскольку штаб-квартира SWIFT находится в Бельгии, система действует в соответствии с европейскими санкциями.
"SWIFT не может подключить российские банки к сети, если ЕС не изменит свое санкционное законодательство", – объяснил Ян Клюге, старший научный сотрудник Немецкого института международных отношений и безопасности.
Дипломаты ЕС подтверждают, что возможность ослабления санкций к полному прекращению огня и выводу российских войск из Украины не рассматривается.
"До пересмотра санкций в июле никаких изменений не будет. Россия не изменилась, ее цели — тоже, поэтому мы не работаем над тем, чтобы что-либо менять", – отметил европейский дипломат в комментарии Euractiv.
- 25 марта в Белом доме заявили, что по итогам переговоров 23-25 марта в Саудовской Аравии США, Украина и Россия договорились прекратить атаки в Черном море. В Кремле озвучили пять условий для того, чтобы атаки в Черном море прекратились, среди них — снятие санкций и подключение банков к SWIFT.