ЄС не збирається послаблювати санкції проти РФ і підключати її банки до SWIFT — Euractiv

ЄС може розглянути зміну режиму санкцій проти РФ і дозволити підключення до SWIFT, тільки якщо Москва виведе свої війська з України

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Євросоюз у найближчому майбутньому не має наміру вносити зміни до санкційного режиму проти Росії, а також дозволяти підключення російських банків до системи SWIFT. Про це повідомляє портал Euractiv із посиланням на європейських дипломатів.

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Як зазначає видання, будь-які можливі зміни залежать від схвалення ЄС, але швидких рішень не очікується.

"Завершення неспровокованої та невиправданої агресії Росії проти України та виведення всіх російських військ з усієї території України буде однією з головних передумов для перегляду чи скасування санкцій", – заявив представник Європейської комісії.

За даними видання, Москва використовує переговори щодо "зернової угоди" як спосіб протестувати, чи може вона почати поступово послаблювати санкційний режим ЄС. У Києві та європейських столицях побоюються, що будь-які поступки, навіть незначні, можуть сприяти демонтажу санкційної системи, запровадженої з початку війни.

Крім того, Росія може намагатися розділити позиції США та ЄС щодо санкційної політики. Оскільки штаб-квартира SWIFT розташована в Бельгії, система діє згідно з європейськими санкціями.

"SWIFT не може підключити російські банки до мережі, якщо ЄС не змінить своє санкційне законодавство", – пояснив Ян Клюґе, старший науковий співробітник Німецького інституту міжнародних відносин і безпеки.

Дипломати ЄС підтверджують, що можливість послаблення санкцій до повного припинення вогню та виведення російських військ з України не розглядається.

"До перегляду санкцій у липні жодних змін не буде. Росія не змінилася, її цілі — теж, тому ми не працюємо над тим, щоб щось змінювати", – зазначив європейський дипломат у коментарі Euractiv.