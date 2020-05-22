Еще два банка присоединились к системе BankID НБУ

Клиенты Аккордбанка и Асвио Банка смогут получить дистанционный доступ к административным, финансовым и коммерческим услугам через систему удаленной идентификации BankID Национального банка. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Отмечается, что сейчас в системе 400 участников. Среди них:

17 банков (ПриватБанк, Ощадбанк, Альфа банк, ПУМБ, Monobank (Универсал Банк), OTP Банк, А-Банк, банк Альянс банк ФОРВАРД, банк "Пивденный", Кредобанк, Радабанк, Мотор - банк, банк Восток, Идея Банк , Аккордбанк и Асвио Банк)

23 небанковских учреждения (порталы услуг).

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В январе НБУ сообщил, что усовершенствует систему BankID , чтобы банки получили финансовый стимул для присоединении к ней.

В Украине действует две системы BankID. Первая была разработана ПриватБанком до его национализации. Затем альтернативный BankID создало государство - НБУ и Ощадбанк. Система BankID НБУ обеспечивает электронную дистанционную идентификацию физлиц и доступ, в частности, к госуслугам.