Еще два банка присоединились к системе BankID НБУ

Клиенты Аккордбанка и Асвио Банка смогут получить дистанционный доступ к административным, финансовым и коммерческим услугам через систему удаленной идентификации BankID Национального банка. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
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Отмечается, что сейчас в системе 400 участников. Среди них:
17 банков (ПриватБанк, Ощадбанк, Альфа банк, ПУМБ, Monobank (Универсал Банк), OTP Банк, А-Банк, банк Альянс банк ФОРВАРД, банк "Пивденный", Кредобанк, Радабанк, Мотор - банк, банк Восток, Идея Банк , Аккордбанк и Асвио Банк)
23 небанковских учреждения (порталы услуг).
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