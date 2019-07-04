Еще один украинский банк ликвидирован

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) завершил выплаты вкладчикам Финростбанка и 27 июня подал документы на его ликвидацию госрегистратору юрлиц.

"Согласно части седьмой статьи 26 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" Фонд гарантирования завершает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день подачи документов для внесения в ЕГР (единый госреестр юрлиц – ред.) записи о ликвидации банка как юридического лица", - сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

В июле 2014-го в Финростбанк была введена временная администрация, а в октябре того же года Национальный банк (НБУ) отозвал у него лицензию, Фонд гарантирования начал процедуру ликвидации.

Финростбанк был основан в январе 1993 года в Одессе под наименованием банк ФЭБ. В 2005 году сменил название на Финростбанк. Банковская сеть включала 16 филиалов и представительств по Украине. По размеру активов принадлежал к четвертой группе, согласно классификации НБУ.

По данным СМИ, Финростбанк контролировала семья Александра Жовтиса - бывшего народного депутата Украины и бизнесмена. В марте 2010 года Жовтис был взят под арест по обвинению в мошенничестве, однако до апреля 2011 года занимал пост председателя наблюдательного совета банка, на котором его сменил Александр Бондарев.