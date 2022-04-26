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Банки в Эстонии остановили платежи, связанные с Россией и Беларусью

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2022, 15:14
Банки в Эстонии остановили платежи, связанные с Россией и Беларусью - Фото
Естонія Фото depositphotos

В Эстонии крупные коммерческие банки заявили о прекращении платежей из и в Россию и Беларусь в результате войны, начатой РФ в Украине, информирует национальный вещатель ERR, который провел мониторинг действий банков.

С 20 апреля не производят платежи банки Coop, Swedbank. При этом банки продолжают принимать платежи у соблюдаемых требования ЕС банков, а также платежи, связанные с государственными интересами Эстонии или гуманитарной деятельностью.

С 1 июня банк SEB также приостанавливает получение платежей. Банк Luminor приостановит исходные платежи в Россию и Беларусь с 1 июня, а входные платежи – с 1 июля.

Наталия Софиенко
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Россия беларусь банки эстония
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