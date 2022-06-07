"Это – финансовый терроризм". Оккупанты заставляют бизнес отключать карточные терминалы

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Оккупанты заставляют украинских предпринимателей отказываться от безналичных расчетов и выключают украинские POS-терминалы. Часть безналичного оборота на этих территориях перешла в переводы с карты на карту, рассказал в интервью LIGA.net заместитель председателя Национального банка Украины Алексей Шабан.

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"Они приходят к украинскому предпринимателю и говорят "выключай, потому что все, что ты принимаешь за товары и услуги, должно оставаться здесь, а не идти на счета украинских банков". Часть расчетов на этих территориях перешла в peer-to-peer — с карты на карточку", — рассказал заместитель главы НБУ.

Такой финансовый терроризм, по словам Шабана, является одним из шагов по введению оборота рубля на временно оккупированных украинских территориях. Такие действия являются нарушением международного законодательства, требующего реакции правоохранителей и международных партнеров.

"НБУ уже обратился в Офис генпрокурора с просьбой учесть противоправные действия Центробанка РФ во время подготовки исков в международные суды. Также об этом мы говорим с нашими международными партнерами, ведь это должно стать основанием для дополнительных санкций против Центробанка РФ и его руководства", — сказал Шабан.

Читайте полный текст интервью с Алексеем Шабаном.